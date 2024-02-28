В ГД внесли законопроект о взимании НДС при реализации товаров через электронные площадки

Документ также устанавливает особенности постановки на учет в налоговом органе иностранных посредников, через электронные торговые площадки которых реализуются товары налогоплательщиков государств - членов ЕАЭС

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о взимании НДС по стране назначения при реализации товаров через электронные торговые площадки. Документ размещен в электронной базе данных нижней палаты парламента. Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Сейчас реализация налогоплательщиками Евразийского экономического союза (ЕАЭС) товаров через электронные торговые площадки российским физлицам не облагается НДС на территории РФ. В связи с этим проектом федерального закона предусмотрено, что местом реализации товаров продавцами стран ЕАЭС через электронные торговые площадки признается территория РФ, если товар в момент получения его покупателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, находится на территории РФ.

Документ также устанавливает особенности постановки на учет в налоговом органе иностранных посредников, через электронные торговые площадки которых реализуются товары налогоплательщиков государств - членов ЕАЭС; возможности использования личного кабинета иностранными посредниками для представления налоговой декларации по НДС и иных документов, а также особенности получения от налогового органа документов (информации).

Право на налоговый вычет

Также предусмотрено предоставление налогоплательщикам права на вычет сумм НДС, предъявленных поставщиками товаров (работ, услуг), приобретенных для осуществления операций посредством электронных торговых площадок покупателем - физическим лицом, не являющимся индивидуальным предпринимателем, получающим товары в других государствах - членах Евразийского экономического союза.

Кроме того, предусмотрено принятие российскими продавцами к вычету сумм НДС, уплаченных за счет собственных средств в бюджеты других государств - членов ЕАЭС, при реализации товаров через электронные торговые площадки физическим лицам этих государств, что позволит компенсировать расходы российских продавцов на уплату указанных сумм налогов.

Как отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, потери федерального бюджета в случае принятия законопроекта составят 2 млрд рублей. "Потери федерального бюджета будут компенсированы за счет НДС, уплаченного иностранными организациями при реализации товаров покупателям - физическим лицам на территории Российской Федерации через электронные торговые площадки", - указано в обосновании.