Россельхознадзор заявил об отправке второй партии бананов из Индии в РФ

Она еще в пути, рассказали в пресс-службе

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вторая партия бананов отправлена из Индии в Россию в середине февраля, она еще в пути. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

"Вторая партия бананов объемом 20 тонн отправлена из Индии в Россию в середине февраля и в настоящее время находится еще в пути", - отметили в ведомстве.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что Индия направила в Россию первую партию бананов в январе 2024 года, далее объемы экспорта будут наращиваться. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, Индия является крупнейшим в мире производителем бананов, Китай занимает второе место, Индонезия - третье. Также Россия намерена наращивать поставки бананов из Китая, Республики Корея, Египта и Таиланда.