Это поможет найти новые экономические возможности и придать импульс для развития технологий, сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Сбер предложил создать ассоциацию банков стран БРИКС по кибербезопасности, это поможет найти новые экономические возможности и придать импульс для развития технологий. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, выступая на семинаре по финансированию устойчивого развития.

"Говоря об устойчивом будущем, важно не забывать об обеспечении кибербезопасности. Это еще одна общая задача для стран БРИКС, поэтому Сбер предлагает в том числе создать ассоциацию банков стран БРИКС по кибербезопасности. Такая совместная работа поможет на пути устойчивого развития найти новые экономические возможности и придаст импульс для развития бизнеса, технологий и справедливого энергоперехода", - сказал Ведяхин.

Ранее Сбербанк представил интеллектуальную платформу управления киберугрозами для российских организаций - "Sber X-TI", которая позволяет реализовать эффективный процесс управления уязвимостями с помощью комплексного подхода: от мониторинга и оценки их критичности до контроля над их устранением.

С 1 января 2024 года страной - председателем БРИКС стала Россия, а к союзу присоединились еще пять членов.