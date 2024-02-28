Источник: решения по проекту второй АЭС в Турции еще нет

Представитель Минэнерго Турции отметил, что переговоры продолжаются

АНКАРА, 28 февраля. /ТАСС/. Переговоры насчет реализации проекта второй АЭС в Турции продолжаются, они не завершены. Так представитель Минэнерго Турции прокомментировал ТАСС заявления главы Росатома Алексея Лихачева о наличии "политического решения" об участии России в строительстве второй АЭС в республике.

"На данном этапе какой-либо конкретной информации предоставить не можем. Да, переговоры по этой теме [с Россией] продолжаются, они не завершены. Это долгий процесс, и идет он уже много времени. Данных о каких-либо финальных решениях еще нет", - сказал собеседник.

Ранее глава Росатома выступил в Государственной думе и сказал, сославшись на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, что принято "политическое решение" о строительстве госкорпорацией второй АЭС в республике, в провинции Синоп. Стороны, по его словам, работают над деталями проекта.

В середине сентября министр энергетики и природных ресурсов Турции Алпарслан Байрактар рассказал ТАСС, что страна обсуждает именно с Росатомом строительство второй атомной электростанции в районе Синоп на севере Турции, на побережье Черного моря, из-за огромного опыта российской компании, приобретенного на проекте первой АЭС "Аккую" на юге республики.

Росатом на основании межправительственного соглашения, заключенного между РФ и Турцией 12 мая 2010 года, строит первую турецкую АЭС "Аккую" в Мерсине на юге страны.