Стоимость биткойна превысила $60 тыс. впервые с ноября 2021 года

Криптовалюта прибавила в цене более $3 000 менее чем за сутки, свидетельствуют данные Binance

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Стоимость биткойна в ходе торговой сессии поднялась выше $60 тыс. впервые с 17 ноября 2021 года, свидетельствуют данные торговой площадки Binance.

По состоянию на 16:25 мск биткойн достиг пика в $60,879 тыс.

В 16:53 мск биткойн замедлил рост до $60,39 тыс.

Криптовалюта прибавила в цене более $3 000 менее чем за сутки, за месяц рост составил более 40%.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".