Вице-премьеры РФ и Азербайджана обсудили на форуме в Минеральных Водах торговлю и туризм

Алексей Оверчук и Шахин Мустафаев также уделили внимание вопросам промышленности, энергетики, транспорта, сельского хозяйства, финансов, здравоохранения, культуры, науки, межрегионального взаимодействия, образования

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Алексей Оверчук и заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев обсудили сотрудничество двух стран в торгово-экономической сфере, энергетике и туризме. Встреча сопредседателей Межправительственной комиссии (МПК) по экономическому сотрудничеству РФ и Азербайджана прошла на полях XII российско-азербайджанского межрегионального форума, сообщается на сайте правительства России.

"На переговорах рассмотрены актуальные вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, входящие в повестку работы межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между РФ и Азербайджаном, - говорится в сообщении. - Особое внимание стороны уделили развитию сотрудничества в торгово-экономической сфере, промышленности, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, финансах, здравоохранении, культуре, науке, межрегиональном взаимодействии, образовании и туризме".

Сопредседатели МПК, как указано в сообщении, "отметили положительную динамику развития торговли, подтверждающую эффективность двустороннего сотрудничества: объем взаимной торговли между Россией и Азербайджаном по итогам 2023 года составил 338,7 млрд рублей". "Подчеркнуто, что высокий уровень двусторонних отношений подтверждает утвержденный в январе 2024 года план мероприятий по развитию ключевых направлений российско-азербайджанского сотрудничества на 2024-2026 годы", - сообщили в правительстве.

Стороны также подтвердили готовность к продолжению конструктивного диалога, направленного на укрепление российско-азербайджанских отношений по всем направлениям сотрудничества.

О форуме

Двенадцатый российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит в Минеральных Водах. Под председательством вице-премьеров двух стран, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, представители России и Азербайджана обсудят перспективные транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-29) в Баку, а также новые векторы кооперации в промышленных отраслях.

В рамках форума запланированы четыре тематических круглых стола, которые охватят промышленное производство, транспортно-логистическую отрасль, культурно-гуманитарное взаимодействие, экологические задачи и агропромышленный комплекс. Деловую часть форума завершит пленарное заседание под председательством вице-премьеров России и Азербайджана.