Гонконг впервые с 2008 года повысит налог на сверхдоходы физических лиц

Секретарь по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан отметил, что правительство сможет ежегодно получать дополнительные $116,26 млн

ГОНКОНГ, 28 февраля. /ТАСС/. Гонконг введет двухуровневую прогрессивную шкалу налогообложения на доходы физических лиц впервые с 2008 года. Об этом заявил секретарь по финансовым вопросам Гонконга Пол Чан, выступая с бюджетным посланием в Законодательном совете специального административного района.

"Мы предлагаем ввести двухуровневый налоговый режим на заработные платы и доходы физических лиц с момента принятия закона. Персональные доходы общей суммой менее 5 млн гонгонгских долларов ($640 тыс.) будут облагаться стандартным налогом в 15%, в то время как часть доходов свыше этой суммы подлежит налогообложению по ставке 16%", - сообщил чиновник. Он добавил, что нововведения затронут всего 0,6% (около 12 тыс. человек) от всех налоговых резидентов города. При этом правительство сможет ежегодно получать дополнительные 910 млн гонгонгских долларов ($116,26 млн). Новая система будет введена в апреле 2023 года.

В связи с обвалом рынка недвижимости в городе правительство выполнило план продаж муниципальной собственности лишь на 23% от целевого уровня. В результате отраслевого кризиса принято решение о приостановке продаж. Предложенная реформа направлена на восполнение бюджета Гонконга в условиях экономической турбулентности. Предыдущее повышение налоговой ставки происходило в 2003 году на все доходы физических лиц с 15% до 16%, но в 2008 году эта мера была отменена.