В Хельсинки перенесли сделку по продаже принадлежащей россиянам арены

Новая дата пока не назначена, сообщает телеканал MTV3

ХЕЛЬСИНКИ, 28 февраля. /ТАСС/. Заключение сделки по продаже принадлежащей россиянам крупнейшей крытой спортивно-концертной площадки Helsinki Hall, ранее известной как Hartwall Arena, перенесено. Об этом сообщает телеканал MTV3.

Ранее ожидалось, что продажа арены состоится 28 февраля, сообщала газета Helsingin Sanomat. По данным телеканала, сделка отложена на несколько недель, новая дата пока не назначена.

Финские СМИ называли множество возможных покупателей, среди которых транснациональные корпорации, занимающиеся организацией концертов и мероприятий, а также финские бизнесмены.

Россияне приобрели спортивно-концертный комплекс у финского бизнесмена Харри Харкимо в 2013 году. Около 45% акций компании - оператора стадиона принадлежит российским бизнесменам Роману Ротенбергу и Геннадию Тимченко. Согласно реестру акционеров, у объекта 562 владельца, однако Ротенберг и Тимченко могут принимать ключевые решения независимо от других.

Helsinki Hall простаивает после начала специальной военной операции России на Украине. Ранее сообщалось, что власти Финляндии ищут способы взять этот комплекс под контроль. Как уточняла Helsingin Sanomat, введенный 18 декабря 2023 года 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ позволяет конфисковать недвижимость, принадлежащую гражданам под санкциями ЕС.