В Крыму с 2014 года фермеры с господдержкой создали более 1 тыс. рабочих мест

За 10 лет помощью от государства воспользовались 507 начинающих фермеров, 42 семейных фермера и 12 сельскохозяйственных кооперативов

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Фермеры Республики Крыма с государственной поддержкой создали 1 099 рабочих мест в регионе с момента воссоединения полуострова с Россией в 2014 году. Об этом сообщили ТАСС в министерстве сельского хозяйства республики.

В ведомстве отметили, что за 10 лет помощью от государства воспользовались 507 начинающих фермеров (они создали 888 мест), 42 семейных фермера (создали 132 рабочих места) и 12 сельскохозяйственных кооперативов (создали 79 рабочих мест).

"Подобная поддержка малому предпринимательству очень важна, так как именно малым предприятиям свойственно быстро реагировать на внезапные изменения рыночной конъюнктуры, заполнять образующиеся ниши в потреблении, создавать дополнительные рабочие места, балансировать цены, создавать конкуренцию, мотивирующую на создание новых технологий и повышение качества производства товаров", - пояснили в ведомстве.

Ранее в Минсельхозе также отметили, что с 2014 года около 500 аграриев республики создали фермы и индивидуальные предприятия в сфере животноводства, растениеводства и охоты.