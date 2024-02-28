ТПП попросила избавить некредитные организации от применения ККТ при выдаче займов

Глава палаты Сергей Катырин отметил, что это снимет излишнюю нагрузку на бизнес

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) РФ предлагает освободить некредитные финансовые организации от применения контрольно-кассовой техники при выдаче займов. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

К некредитным финансовым организациям относятся, в частности, акционерные инвестиционные фонды, клиринговые компании, субъекты страхового дела, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации.

"Сейчас контрольно-кассовая техника не применяется кредитными организациями. В то же время некредитные финансовые организации при выдаче и обслуживании потребительских займов обязаны применять ККТ, несмотря на то, что они, по сути, осуществляют аналогичные кредитным организациям операции", - сказал Катырин.

Предложения платы предусматривают возможность освобождения от применения ККТ некредитными финансовыми организациями при предоставлении потребительских и иных займов. "Это снимет излишнюю нагрузку на бизнес", - пояснил Катырин.

По его словам, поправки нужно инициировать в рамках проекта федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". Данный законопроект предлагает использовать информационный ресурс "Мои чеки онлайн" в качестве нового способа исполнения обязанности по передаче кассового чека. Также проектом предусмотрен ряд мер, направленных на упрощение и совершенствование процедуры регистрации, перерегистрации и снятия с регистрационного учета контрольно-кассовой техники.