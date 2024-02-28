Оборот IT-компаний Нижегородской области за год вырос на 50%

Показатель достиг 60,3 млрд рублей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Оборот нижегородских IT-компаний за год вырос на 50%, сообщили в пресс-службе губернатора Глеба Никитина.

"Оборот IT-компаний Нижегородской области за 2023 год вырос на 50,6% и составил 60,3 млрд рублей. Налоговые отчисления IT-компаний региона, по данным Федеральной налоговой службы, выросли за прошлый год на 35,4% в сравнении с 2022-м и достигли 19,1 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Никитин отметил, что отрасль IT в последние годы становится одним из самых быстроразвивающихся секторов экономики региона. "В Нижегородской области работают высококлассные айтишники, чьи решения применимы во всех отраслях: в машиностроении, агропроме, энергетике, логистике, строительстве, медицине и многих других. Наши специалисты смогли оперативно занять освободившиеся ниши на рынке и заменить зарубежные решения отечественными. Со своей стороны работаем над тем, чтобы сделать Нижний Новгород IT-хабом мирового уровня. Для этого выстраивается современная образовательная экосистема, ядром которой станет IT-кампус "Неймарк", строящийся по нацпроекту "Наука и университеты", - приводятся в сообщении слова Никитина.

Сейчас нижегородским разработчикам доступны как федеральные, так и региональные меры поддержки, которые разрабатываются в тесном взаимодействии с экспертами отрасли.

Объем поддержки IT-отрасли за последние шесть лет превысил 900 млн рублей. Из числа федеральных мер особой популярностью пользуется льготная IT-ипотека. "В 2023 году в регионе оформлено 1,1 тыс. ипотечных кредитов - в 7,2 раза больше, чем в 2022 году. Наша региональная мера поддержки позволила снизить ставку по IT-ипотеке до 3% годовых. Мы постоянно на связи с IT-бизнесом и сейчас формируем новые меры", - цитирует пресс-служба замгубернатора области Егора Полякова.