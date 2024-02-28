Москва и Баку подписали пять документов на российско-азербайджанском форуме

Церемония подписания прошла при участии вице-премьеров двух стран Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ, 28 февраля. /ТАСС/. Пять двусторонних документов подписаны на полях XII российско-азербайджанского межрегионального форума в Минеральных водах, передает корреспондент ТАСС.

Церемония подписания прошла при участии вице-премьеров двух стран Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева по итогам пленарного заседания. Среди документов подписаны соглашения между Агентством поощрения экспорта и инвестиций Азербайджана (AZPROMO) и союзом "Торгово-промышленная палата Ставропольского края", АО "Кавказ.РФ" и Агентством развития малого и среднего бизнеса Азербайджана, а также несколько других документов.

Межрегиональные форумы России и Азербайджана, организованные по инициативе глав двух государств, проходят с 2009 года и помогают устанавливать новые связи между регионами двух стран, обсуждать совместные перспективные проекты. Первый форум состоялся в Баку, в разные годы мероприятие также принимали российские города Астрахань, Волгоград, Екатеринбург, азербайджанская Габала. 11-й форум прошел в Баку. По его итогам были подписаны несколько двусторонних документов.