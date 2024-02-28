Систему управления в области науки будут перестраивать из-за санкций

В концепции отмечается, что планируется "ускоренная разработка импортонезависимых технологий, освоение и локализация известных иностранных технологий"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Система управления в области науки и технологий в России будет перестраиваться из-за долгосрочных санкций. Об этом говорится в Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным.

"До 2030 года и в дальнейшей перспективе в рамках реализации настоящей стратегии планируются перестройка системы управления в области науки, технологий и технологического предпринимательства в условиях мобилизационного режима, обусловленного долгосрочным характером политических, экономических и технологических санкций", - говорится в документе.

В концепции отмечается, что планируется "ускоренная разработка импортонезависимых технологий, освоение и локализация известных иностранных технологий в целях обеспечения устойчивого развития здравоохранения, жилищно-коммунального комплекса, энергетики, ключевых отраслей промышленности, сферы безопасности, культуры, образования, социальной сферы, замещение устаревших технологий и стабильное увеличение экспорта отечественных наукоемких технологий и продукции".

Также намечено вести "опережающую разработку принципиально новых научно-технологических решений, в том числе основанных на природоподобных технологиях и обеспечивающих конкурентоспособность и развитие российской экономики в стратегической перспективе".

В документе подчеркивается, что будет вестись "переход к новой системе подготовки квалифицированных кадров для высокотехнологичных и наукоемких секторов экономики".