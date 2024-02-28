В России до 2025 года газифицируют 5,7 тыс. новых населенных пунктов

Программа социальной догазификации реализуется в регионах с 2021 года

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 февраля. /ТАСС/. Более 5 тыс. новых населенных пунктов в РФ будут газифицированы до конца 2025 года, сообщил журналистам гендиректор "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов во время запуска газопровода в селе Мошенское Новгородской области.

"Именно новых населенных пунктов 5 700 <...> будут газифицированы до конца 2025 года. И только в Новгородской области <...> 172 новых населенных пункта получат природный газ. Я считаю, что это очень значимые цифры для Новгородской области", - сказал он.

Как сообщил секретарь генерального совета партии "Единая Россия", первый зампред Совета Федерации Андрей Турчак,"всего по программе социальной догазификации в стране уже принято более 1,2 млн заявок; к 520 тыс. домов газ подведен, установлено оборудование". Он добавил, что в мае этого года планируется газифицировать два Вечных огня в двух населенных пунктах.

В Новгородской области помимо села Мошенское газ пришел 28 февраля еще в два населенных пункта - деревни Починная Сопка и Меглецы.

"Нам удается двигаться вперед, развивать наши города и поселки, - сказал на церемонии пуска газа губернатор Новгородской области Андрей Никитин. - За пять лет мы в рамках газификации сделаем столько же, сколько сделали в предыдущие 50 лет. По количеству населенных пунктов, по количеству районов. Будем работать дальше".

Программа социальной догазификации реализуется в регионах РФ с 2021 года. С 1 декабря 2022 года программа социальной догазификации по поручению президента стала бессрочной и распространилась на социальные объекты. В их числе - детсады, школы, поликлиники, больницы, фельдшерско-акушерские пункты, отделения врачей общей практики и врачебные амбулатории, расположенные в уже газифицированных населенных пунктах.