СМИ: Китай продлил кредит Пакистану в размере $2 млрд

Займ выдан под 7,1% годовых

ИСЛАМАБАД, 28 февраля. /ТАСС/. Китай согласился продлить срок займа для Пакистана на сумму $2 млрд. Об этом в среду сообщил телеканал Geo TV со ссылкой на министерство финансов исламской республики.

По его данным, в январе 2024 года и. о. премьер-министра Пакистана Анваар-уль-Хак Какар направил письмо премьер-министру Госсовета КНР Ли Цяну с просьбой о продлении кредита, срок погашения которого истекает в марте 2024 года, до 2025 года.

Займ выдан под 7,1% годовых.

Как отмечает телеканал, пролонгация займа должна облегчить ситуацию для Центрального банка исламской республики, валютные резервы которого в настоящее время составляют около $8 млрд.