В Кузбассе у 190 тыс. бюджетников с 1 марта поднимется зарплата на 7,7%

В регионе увеличат заработную плату для педагогических работников в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования, а также преподавателей колледжей и техникумов, работников культуры, медиков и соцработников

КЕМЕРОВО, 28 февраля. /ТАСС/. Заработная плата 190 тыс. работников бюджетной сферы Кемеровской области с 1 марта 2024 года вырастет на 7,7%. Об этом сообщил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев.

"Я только что подписал распоряжение, в котором дал поручение правительству Кузбасса с 1 марта 2024 года поднять заработную плату на 7,7% всем работникам бюджетной сферы. Это около 190 тыс. человек, или 25% от всех работников Кузбасса", - сказал в видеообращении Цивилев.

Он добавил, что повышение зарплат затронет педагогических работников в детских садах, школах и учреждениях дополнительного образования, преподавателей колледжей и техникумов, работников культуры, медиков и социальных работников.

В 2023 году зарплаты работникам бюджетной сферы поднимали на 10%. На эти цели в 2023 году было выделено 2,3 млрд рублей.