Объем производства винодельни "Фанагория" намерены увеличить на 16% в 2024 году

Компания рассчитывает выпустить 2,4 млн дал продукции

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Объем производства продукции винодельческого предприятия "Фанагория" планируют увеличить до 2,4 млн дал, что на 16% больше в сравнении с объемом 2023 года (1,6 млн дал). Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе агропромышленной фирмы.

"В 2023 году одна из крупнейших виноделен России "Фанагория" сохранила объем выпуска продукции на уровне 2022 года. Компания произвела более 1,6 млн дал тихих вин, более 284 тыс. дал игристых вин, а также более 64 тыс. дал виноградных водок и 119 тыс. дал коньяков. В 2024 год компания рассчитывает выпустить около 2,4 млн дал продукции при благоприятных рыночных условиях" - говорится в сообщении.

Ежегодно фанагорийские виноградари собирают более 30 тыс. тонн винограда. Урожай, полученный с виноградников "Фанагории" в 2023 году, был выше среднего - в переработку поступило более 36 тыс. тонн винограда.

Как отметили в компании, несмотря на сложный для виноделов России прошедший год из-за переполненного продукцией рынка, "Фанагория" развивает собственное производство и реализовывает разнообразные культурные проекты. "Компания практически в пять раз нарастила выпуск безалкогольных продуктов, запустив сироп и бальзамический уксус, и первую в своей истории линейку безалкогольных игристых вин, а также увеличила выпуск сортовых соков и масла из виноградной косточки", - добавили в пресс-службе.

Также в компании рассказали, что в 2023 году фанагорийский питомник саженцев винограда удвоил свою производственную мощность. Площади виноградников "Фанагории" в 2023 году увеличились на 219 га. По данным пресс-службы, в связи с дождливой погодой закладку еще 240 га, запланированных на осень прошлого года, перенесли на 2024 год.

О компании

"Фанагория" - одно из крупнейших винодельческих предприятий России полного цикла производства. Предприятие имеет одну из крупнейших в России сырьевых баз - виноградники площадью более 4 тыс. га, а также виноградный питомник (1 млн привитых саженцев в год).