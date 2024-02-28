Evraz Steel Box намерен в 2024 году выйти на рынок стального строительства в Узбекистане

Генеральный директор компании Леонид Лазуткин отметил, что организация планирует развивать свою географию поставок в зависимости от потребностей рынка

ЯРОСЛАВЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Evraz Steel Box планирует в 2024 году выйти на рынок стального строительства в Средней Азии - в частности, в Узбекистане. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании Леонид Лазуткин.

"Что касательно Evraz Steel Box - у нас в этом году планируется выход на рынок в Средней Азии, в частности, в Узбекистан. Почему? Потому что там большой потенциал для развития быстровозводимых зданий сейчас. <…> Буквально за 20 лет там удвоилось, устроилось население. И соответственно, потребности в строительстве там очень большие - это с одной стороны. Второй момент - у нас синхронизированы строительные нормы, в отличие от других стран", - сказал он.

Лазуткин отметил, что компания планирует развивать свою географию поставок в зависимости от потребностей рынка.

Компании Evraz Steel Building, Evraz Steel Box, Evraz Steel House и инжиниринговый портал Evraz Steel Engineering входят в экосистему стального строительства Evraz. Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире. С мая 2022 года горно-металлургическая компания Evraz находится под санкциями Великобритании.