Запорожская область и Красноярский край подписали соглашение о сотрудничестве в экономике

Делегация Запорожской области находится с рабочей поездкой в Красноярском крае

МЕЛИТОПОЛЬ, 28 февраля. /ТАСС/. Запорожская область и Красноярский край подписали соглашение о сотрудничестве в экономической сфере. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

Делегация Запорожской области находится с рабочей поездкой в Красноярском крае.

"Подписано соглашение о сотрудничестве, которое обозначило контуры взаимодействия в сфере экономической политики регионов. <…> Это возможность перенять опыт Красноярского края и интегрировать его в стратегию развития Запорожской области в рамках инновационно-образовательной территории Азово-Черноморского региона", - говорится в сообщении в Telegram-канале Балицкого.

По словам губернатора, поездка делегации Запорожской области в Красноярский края позволила также ознакомиться с возможностями для будущего обеспечения региона молодыми кадрами.