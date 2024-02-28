"Самокат" в 2023 году удвоил свой оборот

Он достиг 165,3 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер "Самокат" в 2023 году вдвое увеличил свой оборот по сравнению с 2022 годом - до 165,3 млрд рублей, говорится в сообщении сервиса.

"По результатам 2023 года "Самокат" продемонстрировал уверенный рост: оборот сервиса составил 165,3 млрд рублей, динамика увеличения данного показателя составила 101% по сравнению с 2022 годом", - отмечается в сообщении.

Среднее количество заказов в день в прошлом году выросло на 57% - до 544 тыс. Средний чек повысился на 34% и составил 833 рубля.

В четвертом квартале оборот сервиса в годовом выражении увеличился в 2,2 раза - до 58,3 млрд рублей. Среднее количество заказов в день увеличилось на 49,6% - до 598 тыс., а средний чек вырос до 1,06 тыс. рублей.

Сервис "Самокат" доставляет продукты, товары для дома, косметику и парфюмерию от 15 минут в 116 городах России. Ассортимент сервиса включает 2,5 тыс. SKU (stock-keeping unit, ассортиментная позиция), включая товары собственной торговой марки.