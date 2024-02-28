Reliance и Disney объединились для совместных медийных операций в Индии

Объединенная компания Reliance-Disney будет контролировать 120 телеканалов и 2 потоковые платформы

НЬЮ-ДЕЛИ, 28 февраля. /ТАСС/. Крупнейший индийский конгломерат Reliance Industries и американская The Walt Disney Company объявили о слиянии своих телевизионных и потоковых медиаактивов в Индии, чтобы создать компанию с активами на сумму $8,5 млрд для объединенных медиаопераций в республике. Об этом сообщает газета Business Standard.

По ее данным, Reliance, принадлежащая самому богатому человеку в Азии Мукешу Амбани, вложит в объединенную компанию $1,4 млрд, при этом конгломерат и его дочерние компании будут владеть более чем 63% акций. Disney будет принадлежать около 37% акций.

Нита Амбани, супруга владельца Reliance, станет председателем совета директоров объединенной компании, а бывший топ-менеджер Disney Удай Шанкар займет пост вице-председателя.

Слияние с Reliance стало для Disney вынужденной мерой после длительной борьбы компании за прекращение оттока пользователей и выход из сложной финансовой ситуации, вызванной уплатой $15 млрд за права на телетрансляцию матчей по крикету в Индии в рамках заключенной в 2019 году сделки с компанией Fox.

Объединенная компания Reliance-Disney будет контролировать 120 телеканалов и 2 потоковые платформы, что может обеспечить ей успешную конкуренцию среди индийских СМИ и в индустрии развлечений с японской Sony, индийской Zee Entertainment и американской Netflix.