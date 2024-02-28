Кабардино-Балкария намерена укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Стороны обсудили вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества

НАЛЬЧИК, 28 февраля. /ТАСС/. Кабардино-Балкария (КБР) и Азербайджан будут сотрудничать в торгово-экономических, научно-технических и культурных отраслях. Вопросы сотрудничества председатель правительства КБР Алий Мусуков обсудил с послом Азербайджана в РФ Поладом Бюльбюль оглы на полях XII российско-азербайджанского межрегионального форума, сообщили в Минэкономразвитии региона.

"Председатель правительства КБР Алий Мусуков в ходе форума переговорил с послом Азербайджанской Республики в РФ Поладом Бюльбюль оглы. Обсуждены вопросы развития взаимовыгодного сотрудничества и укрепления торгово-экономических, научно-технических и культурных связей Азербайджана и КБР", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, Азербайджан является одним из приоритетных торгово-экономических партнеров Кабардино-Балкарии. По итогам 2023 года объем экспорта с Азербайджанской Республикой увеличился на 5,5% по сравнению с 2022 годом. Основу экспорта составили сахар и кондитерские изделия из сахара, бумага и картон, какао и продукты из него, злаки. Предприятия республики при поддержке Регионального центра поддержки экспорта регулярно посещают Азербайджан в рамках бизнес-миссий и выставок.

Двенадцатый российско-азербайджанский межрегиональный форум проходит в Минеральных Водах. Под председательством вице-премьеров двух стран, Алексея Оверчука и Шахина Мустафаева, представители России и Азербайджана обсуждают перспективные транспортно-логистические проекты, возможности для продвижения экологического диалога в преддверии 29-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР-29) в Баку, а также новые векторы кооперации в промышленных отраслях.