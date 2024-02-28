В Минфине предложили создать под эгидой ООН площадку для обмена налоговой информацией

Замдиректора департамента налоговой политики Минфина Александр Смирнов также рассказал об идее создания под эгидой всемирной организации платформы для обмена знаниями по налоговому администрированию в условиях цифровизации

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия предлагает включить в будущую Конвенцию ООН по налоговым вопросам положение о создании под эгидой организации альтернативной площадки для обмена налоговой информацией. Об этом говорится в материалах на сайте Минфина России.

"[Заместитель директора департамента налоговой политики Минфина] Александр Смирнов обозначил предложения России по вопросам, которые могли быть включены в сферу охвата будущей Конвенции [ООН по налоговым вопросам]: <...> Создание под эгидой ООН альтернативной площадки для осуществления обмена налоговой информацией, которая была бы доступна всем участникам процесса в целях обеспечения прозрачности данного процесса", - говорится в материалах.

Смирнов рассказал и о других предложениях России в ходе организационной сессии Специального межправительственного комитета по согласованию сферы охвата рамочной Конвенции ООН по налоговым вопросам, проходившей 20-22 февраля в Нью-Йорке. Среди них создание под эгидой ООН платформы для обмена знаниями по налоговому администрированию в условиях цифровизации, создание глобальной базы по определению статуса налогового резидентства, разработка вопросов налоговой политики в контексте изменения климата.

Кроме того, предлагается разработать общепринятые критерии для признания благовидными преференциальных налоговых режимов, которые устанавливаются государствами для стимулирования отраслей экономики, развития отдельных регионов, для сохранения и поддержания таких режимов с учетом современных тенденций в области налогообложения. "Разработка таких механизмов послужит на пользу всех государств", - подытожил Смирнов.