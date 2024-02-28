Россия будет развивать научную дипломатию

В стратегии научно-технологического развития РФ, в частности, предусматриваются "реализация мер по укреплению и расширению присутствия русскоязычной научной литературы в мировом информационном пространстве"

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Россия намерена сформировать модель международного научного сотрудничества, направленную на защиту собственных национальных интересов. Об этом говорится в Стратегии научно-технологического развития РФ, утвержденной президентом РФ Владимиром Путиным. Отдельно выделена необходимость "развития научной дипломатии".

В документе подчеркивается, что будет вестись "формирование модели международного научно-технического сотрудничества и международной интеграции в области научных исследований и разработок, направленной на защиту национальных интересов РФ в условиях внешнего давления, сохранение идентичности и повышение эффективности российской науки за счет взаимовыгодного международного взаимодействия".

Для этого необходимо "определение целей и формата взаимовыгодного и равноправного взаимодействия с конструктивно настроенными иностранными государствами и их объединениями в зависимости от уровня их технологического развития и инновационного потенциала". Также следует обеспечить "ускоренное развитие научно-технического сотрудничества в рамках Союзного государства, с государствами - участниками СНГ (с учетом возможностей и особенностей каждой страны) и дружественными иностранными государствами, прежде всего в рамках межгосударственного объединения БРИКС, Шанхайской организации сотрудничества, Евразийского экономического союза, при сохранении открытости для взаимовыгодного равноправного сотрудничества со всеми странами, а также достижения научно-технологического лидерства в рамках этих объединений и организаций".

В документе поставлены задачи "формирования и продвижения актуальной научной повестки государства как участника международных организаций, повышения уровня участия России в международных системах научно-технической экспертизы и прогнозирования; локализации на территории РФ крупных международных научных проектов в целях решения задач, связанных с реагированием на большие вызовы".

Также следует реализовывать "скоординированные меры поддержки, обеспечивающие выход российских научных, образовательных организаций и производственных компаний на глобальные рынки знаний и технологий, а также проактивного участия России в разработке технологических стандартов и научно-образовательных форматов, способствующих повышению ее роли в формировании новых рынков". Еще одна задача - обеспечение "участия российских ученых и исследовательских коллективов в международных проектах, предоставляющих доступ к новым компетенциям и (или) ресурсам, исходя из необходимости обеспечения национальных интересов РФ".

В стратегии предусматриваются "реализация мер по укреплению и расширению присутствия русскоязычной научной литературы в мировом информационном пространстве" и "создание условий для конструктивного международного взаимодействия, способствующего привлечению к работе в России ученых мирового класса и молодых исследователей, имеющих научные результаты высокого уровня".