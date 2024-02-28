СПбМТСБ сообщила о росте объема торгов нефтепродуктами и количества их участников

На бирже обратили внимание на заявление о введении правительством с 1 марта временного запрета на экспорт бензина и намерении увеличить нормативы продаж дизельного топлива на бирже до 16%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) фиксирует рост объема торгов нефтепродуктами и количества зарегистрированных участников. Об этом говорится в сообщении торговой площадки.

"В настоящее время на СПбМТСБ наблюдается планомерный рост объема торгов, а также количества зарегистрированных участников", - отмечается в сообщении.

На бирже также обратили внимание на заявление о введении правительством РФ с 1 марта временного запрета на экспорт бензина и намерении увеличить нормативы продаж дизельного топлива на бирже до 16%.

Старший вице-президент СПбМТСБ Антон Карпов подчеркнул, что предложенные правительством меры дают участникам рынка уверенность в том, что объем предложения на рынке будет достаточным. По его мнению, это актуально для всех категорий потребителей - сетей АЗС, предприятий коммунально-бытового обслуживания, промышленной и энергетической отраслей.

Кроме того, по словам Карпова, биржа является надежным и признанным каналом реализации нефтепродуктов - свыше 25% от общего объема на внутреннем рынке торгуется на ней. Решения правительства будут способствовать дальнейшему развитию организованной торговли нефтепродуктами на бирже, добавил он.

О временном запрете на экспорт бензина

Ранее представитель вице-премьера РФ Александра Новака и в пресс-службе кабмина сообщили ТАСС, что правительство РФ планирует ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%. Решение о запрете экспорта нужно, чтобы компенсировать рост спроса в период летних отпусков и полевых работ, а также во время плановых ремонтов НПЗ. Ограничение не будет распространено на страны ЕАЭС, а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

Запрет на экспорт бензина действовал в прошлом году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.