Меморандум "Транснефти" и Миннефти Ирана касается кооперации в обслуживании трубопроводов

Документ был подписан 28 февраля перед заседанием в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Ирана

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Подписанный "Транснефтью" и Миннефти Ирана меморандум о взаимопонимании касается возможностей кооперации в обслуживании и ремонте магистральных трубопроводов, диагностике нефтяных резервуаров и совместном НИОКР. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель компании Игорь Демин.

"Основной предмет подписанного меморандума о взаимопонимании между ПАО "Транснефть" и Министерством нефти Ирана: изучение возможностей развития кооперации в таких областях, как совместные НИОКР, техническая диагностика резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, обслуживание и ремонт магистральных трубопроводов, обследование систем молниезащиты и заземления резервуарных парков, зданий и сооружений, внутритрубная диагностика магистральных трубопроводов", - сказал Демин.

28 февраля "Транснефть" и Миннефти Ирана подписали меморандум о взаимопонимании по технологическому сотрудничеству и реализации совместных проектов.

Процедура подписания прошла перед заседанием в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Ирана под председательством российского вице-премьера Александра Новака и иранского министра нефти Джавада Оуджи.