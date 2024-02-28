Россия в январе нарастила выпуск удобрений почти на 20%

Он составил 2,4 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Производство удобрений в России в январе 2024 года выросло на 19,7% к январю прошлого года и составило 2,4 млн тонн в пересчете на 100% питательных веществ, говорится в материалах Росстата.

К декабрю 2023 года показатель вырос на 0,7%.

Выпуск калийных удобрений в январе 2024 года подскочил на 63,5% к январю прошлого года и на 1,1% к декабрю, до 944 тыс. тонн, азотных удобрений увеличился на 3,7% по сравнению с январем 2023 года, до 1,08 млн тонн.

Производство фосфорных удобрений снизилось на 2% по сравнению с январем 2023 года, до 381 тыс. тонн, аммиака - прибавило 5,2%, до 1,6 млн тонн.