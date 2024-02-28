Оборот общественного питания в России в январе вырос на 2,1%

Он составил 239,2 млрд рублей, следует из доклада Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Оборот заведений общественного питания в России в январе 2024 года вырос на 2,1% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и составил 239,2 млрд рублей, следует из доклада Росстата.

"Оборот общественного питания в январе 2024 года составил 239,2 млрд рублей, или 102,1% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года", - говорится в докладе.

По сравнению с декабрем прошлого года оборот ресторанного рынка в январе сократился на 14%. Для сравнения: в январе 2023 года оборот российских ресторанов в годовом выражении увеличился на 11,8%, в месячном выражении - снизился на 7,1%.

Оборот общественного питания по методологии Росстата включает выручку ресторанов, кафе, баров, а также оборот ряда других предприятий - например, поставщиков продукции общественного питания организациям социальной сферы или для обслуживания банкетов. По итогам 2023 года оборот заведений общественного питания в России вырос на 12,3% по сравнению с предыдущим годом и составил 2,826 трлн рублей.