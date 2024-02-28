Выработка электроэнергии в России в январе выросла на 4,3%

Она составила 118 млрд кВт·ч, говорится в материалах Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Производство электроэнергии в России по результатам января 2024 года составило 118 млрд кВт·ч, что на 4,3% выше показателя за январь и 0,7% выше показателя за декабрь 2023 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Тепловые электростанции нарастили выработку на 3,4% в годовом выражении, произведя 80,5 млрд кВт·ч и оставаясь основным поставщиком электроэнергии в единую энергосистему страны.

Атомные и гидроэлектростанции нарастили выработку на 3,6% и 9,7% соответственно, выработав 19,9 и 17 млрд кВт·ч.