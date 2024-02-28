Производство сельхозпродукции в России в январе снизилось на 0,2%

Оно составило 251,4 млрд рублей, сообщается в материалах Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей в России в январе 2024 года в действующих ценах, по предварительной оценке, снизился с показателем января 2023 года на 0,2% и составил 251,4 млрд рубля, сообщается в материалах Росстата.

"Объем производства продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей (сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, хозяйства населения) в январе 2024 года в действующих ценах, по предварительной оценке, составил 251,4 млрд рубля", - говорится в документе.

По данным статистики, на конец января 2024 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей, по расчетам, составляло 17,1 млн голов, что на 2,4% меньше по сравнению с соответствующей датой предыдущего года.

Производство яиц в хозяйствах всех категорий в январе 2024 года составило 3,7 млрд штук, что на 1,9% ниже показателя за январь 2023 года. Производство молока в январе выросло на 2%, до 2,3 млн тонн, скота и птицы (в живом весе) - на 0,9%, до 1,2 млн тонн.