Промпроизводство в России в январе выросло на 4,6%

В январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство снизилось на 19,3%, следует из данных Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Объем промышленного производства в России в январе 2024 года увеличился на 4,6% по сравнению с январем 2023 года, следует из данных Росстата.

В январе 2024 года по сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство снизилось на 19,3%.

По данным статистики, добыча полезных ископаемых в РФ в январе выросла на 0,8% в годовом выражении, производство в обрабатывающих отраслях увеличилось на 7,5%. В отраслях по обеспечению электроэнергией, газом и паром показатели в январе выросли на 4,6%, в сфере водоснабжения, водоотведения и утилизации отходов рост производства составил 3,5%.

Выпуск компьютеров, электронных и оптических изделий вырос в январе в годовом выражении на 54,6%, производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов - на 50,2%, производство мебели - на 34,1% и производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования - на 19,8%.

В то же время производство кокса и нефтепродуктов в РФ сократилось на 4%, добыча металлических руд - на 1,2% и производство прочих готовых изделий - на 0,4%.

"При этом несмотря на ряд положительных тенденций, необходимо отметить снижение темпов роста промышленного производства в обрабатывающих отраслях в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года, что является традиционным сезонным фактором, характерным для начального периода календарного года", - отметили в Минпромторге РФ.