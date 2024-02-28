Россия на прошлой неделе восстановила объем выпуска топлива

Выпуск бензина вырос на 6,3% и составил 905,6 тыс. тонн, следует из материалов Росстата

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Производство топлива в России с 19 по 25 февраля восстановилось: выпуск бензина вырос на 6,3% по сравнению с предыдущей неделей - до 905,6 тыс. тонн, дизеля - на 9,4%, до 1,744 млн тонн, следует из материалов Росстата.

При этом в течение двух недель до этого российские нефтяники снижали производство топливо. Например, с 12 по 18 февраля 2024 года они сократили выпуск бензина на 2,7% - до 851,7 тыс. тонн, дизельного топлива - на 5,2%, до 1,59 млн тонн.

В статистике Росстата не представлена динамика производства топлива в годовом сравнении. Однако в прошлом году с 20 по 26 февраля выпуск бензина находился на уровне 867,6 тыс. тонн, а дизеля - 1,698 млн тонн. То есть рост переработки на прошлой неделе в годовом исчислении мог составить 4,3% для бензинов и 2,7% для дизеля.

По данным Росстата, в январе 2024 года производство бензина в РФ снизилось на 5,6% в годовом выражении, составив 3,83 млн тонн, а дизельного топлива - снизилось на 1,4%, до 7,626 млн тонн.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что в середине февраля Россия снизила производство нефтепродуктов, в том числе из-за временной остановки работы одной из установок на Нижегородском НПЗ в связи с технологическим инцидентом. По данным Ростехнадзора, причиной вывода из эксплуатации установки каталитического крекинга стала неисправность детали компрессора.

"Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" - одно из крупнейших предприятий нефтепереработки бензинового профиля в РФ, его установленная мощность по переработке нефти составляет 17 млн тонн в год.