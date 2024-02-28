В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,19%

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 20 по 26 февраля ускорилась до 7,58% с 7,57% неделей ранее, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"За неделю с 20 по 26 февраля 2024 года на потребительском рынке инфляция составила 0,13%, год к году - 7,58%. В сегменте продовольственных товаров темпы роста цен снизились до 0,19%. На плодоовощную продукцию рост цен замедлился до 0,61%, на остальные продукты питания - сохранился на уровне прошлой недели (0,15%). На непродовольственные товары на отчетной неделе цены практически не изменились (околонулевое снижение цен на 0,01%). В секторе услуг инфляция составила 0,3% на фоне изменения цен на авиабилеты на внутренние рейсы", - отмечается в обзоре.

По итогам 2024 года Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в РФ на уровне 4,5%. В 2023 году этот показатель был зафиксирован на уровне 7,42%.