Минсельхоз продолжает фиксировать снижение отпускных цен на птицеводческую продукцию

В то же время, как сообщает министерство, отмечается снижение отпускных цен на некоторые овощи, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минсельхоз России продолжает фиксировать снижение цен производителей на птицеводческую продукцию, в том числе отпускные цены на мясо кур за последнюю неделю снизились на 0,1%, на куриные яйца первой категории - на 1,3%, второй категории - на 1,1%. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе министерства.

"Минсельхоз России продолжает фиксировать снижение цен производителей на птицеводческую продукцию. Так, за последнюю неделю по состоянию на 28 февраля отпускные цены на мясо кур сократились на 0,1%, до 157,02 рубля/кг, яйца первой категории - на 1,3%, до 89,68 рубля за десяток, а второй категории - на 1,1%, до 80,03 рубля за десяток. Текущая динамика цен производителей отражается и на розничных, которые также снизились за неделю", - говорится в сообщении.

В то же время, как сообщает министерство, отмечается снижение отпускных цен на некоторые овощи, включая картофель, белокочанную капусту и огурцы.

"Особенно заметная динамика наблюдается по огурцам, которые за неделю подешевели на 2,5%, а по сравнению с уровнем годом ранее стоят меньше на 2,4%. Отпускные цены на томаты сейчас на 3,8% ниже, чем на ту же дату прошлого года", - добавили в министерстве.

Стабильной ценовой ситуации способствует рост производства овощей в зимних теплицах, пояснили в Минсельхозе. Таким образом, по состоянию на 28 февраля оно увеличилось на 3,2% в годовом выражении. В том числе урожай огурцов составил 108,6 тыс. тонн, а томатов - 74,8 тыс. тонн.

По данным Росстата, стоимость куриных яиц в России с 20 по 26 февраля 2024 года снизились на 0,24%, с начала года - на 2,27%. В то же время цены на мясо кур снизились на 0,13%, с начала года - на 3,63%.