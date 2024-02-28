Глава Минфина ФРГ предложил использовать доходы от активов РФ для поддержки Украины

Кристиан Линднер хочет использовать не сами активы, а только доходы от них, то есть, например, выплаты процентов

БЕРЛИН, 28 февраля. /ТАСС/. Министр финансов Германии Кристиан Линднер предлагает использовать доходы от замороженных активов РФ для поддержки Украины. Об этом сообщает газета Handelsblatt.

Страны Группы семи (G7) намерены использовать замороженные российские активы для финансовой поддержки Украины. Этот вариант министры финансов Большой семерки обсуждали на встрече в Сан-Паулу. Однако в этом вопросе между США и европейцами существуют определенные разногласия, пишет издание.

Линднер хочет использовать не сами активы, а только доходы от них, то есть, например, выплаты процентов. По словам главы Минфина Германии, это может принести "сумму от 1 до 9 млрд евро". Еврокомиссия в ближайшее время представит конкретное предложение по этому вопросу.

В то же время, как отмечает газета, планы властей США идут значительно дальше. Они хотят либо конфисковать замороженные российские активы, либо использовать их в качестве залога при выпуске облигаций, указывает газета. Вашингтон оказывает давление на европейцев по этому вопросу.

Ранее агентство AFP сообщило, что руководство Евросоюза договорилось разработать меры, которые позволят конфисковать прибыль от замороженных российских активов для создания фонда помощи Киеву. Этот процесс, как указывает AFP, может занять несколько месяцев.

ЕС, Канада, США и Япония заморозили активы России в размере около $300 млрд. Из них около $5-6 млрд находятся в Соединенных Штатах, а большая часть - в Европе, в том числе на международной площадке Euroclear в Бельгии. Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва примет меры, в том числе зеркального характера, в случае реализации угроз Запада конфисковать российские активы. 1 февраля участники саммита ЕС утвердили предложение ЕК, которое предполагает использование доходов от замороженных активов России для частичного финансирования программы бюджетной помощи Украине в размере 50 млрд евро на период до 2027 года.