Минпромторг окажет поддержку "Автовазу" для снижения долговой нагрузки

Окончательное решение пока не выработано, сообщил вице-премьер Денис Мантуров

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Минпромторг намерен оказать поддержку "Автовазу" для снижения долговой нагрузки, но окончательное решение пока не выработано. Об этом сообщил журналистам вице-премьер - глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

По его словам, кредиторская задолженность автопроизводителя выросла из-за необходимости запуска новых моделей и обеспечения производства оборотными средствами, "чтобы выполнить все планы перед поставщиками комплектующих".

"Ведь "Автоваз" должен был поддержать поставщиков компонентов, чтобы они получили возможность увеличить мощности и подготовить свои производства под растущие объемы. И мы как раз думаем оказать им поддержку по снижению долговой нагрузки, но пока еще не выработали окончательное решение", - сказал вице-премьер.

По его словам, прошлый год "Автоваз" закончил с операционной прибылью. "В прошлом году убытка не было, более того, мы списали часть убытков прошлых лет, и в этом году они будут практически досписаны, что-то еще остается на 2025 год, но операционно - прибыль", - пояснил Мантуров.

В январе 2024 года глава "Автоваза" Максим Соколов сообщал, что компания "сохраняет финансовую стабильность и работает с прибылью". О том, что 2023 год будет для автопроизводителя безубыточным, сообщал ранее Минпромторг РФ.