Обьем строительных работ в России вырос почти на 4% в январе

Он составил 731,9 млрд рублей

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Объем строительных работ в России вырос в январе 2024 года, говорится в докладе Росстата "Социально-экономическое положение России".

"Объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в январе 2024 г. составил 731,9 млрд рублей, или 103,9% (в сопоставимых ценах) к уровню соответствующего периода предыдущего года", - говорится в сообщении.

"Увеличение в январе 2024 года общего объема работ в строительстве свидетельствует о последовательной и успешной реализации не только проектов жилищного строительства, но и крупномасштабных инфраструктурных проектов, в том числе транспортных, а также проектов нового промышленного строительства", - отметила президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева.