В Южной Осетии завершили больше половины строительных работ на высокогорной трассе

Дорогу от села Эрцо до приграничного с Грузией села Синагур сдадут в эксплуатацию к концу 2024 года, сообщил начальник производственно-технического отдела унитарного госпредприятия "ЮгОсетСтройИнвест" Алан Тедеев

ЦХИНВАЛ, 28 февраля. /ТАСС/. Высокогорную автодорогу в Южной Осетии от села Эрцо до приграничного с Грузией села Синагур, которая строится в рамках российской инвестиционной программы, сдадут в эксплуатацию к концу 2024 года. Как сообщил ТАСС начальник производственно-технического отдела унитарного госпредприятия Южной Осетии "ЮгОсетСтройИнвест" Алан Тедеев, более 65% работ по строительству трассы уже завершены.

"Строительство дороги Эрцо-Синагур ведется в рамках российской инвестиционной программы на 2023-2025 годы. Сметная стоимость проекта составляет порядка 627 млн рублей из которых 414 млн рублей уже было освоено, соответственно, более 65% строительных работ уже выполнено, - сказал Тедеев. - На объекте завершены строительство искусственных сооружений, подпорных стен и мостов. Всего на протяжении трассы четыре мостовых перехода, из них три завершены полностью, еще одни на завершающей стадии. Помимо этого, остались работы по устройству под трассу более двадцати железобетонных туб диаметром в один метр для оттока водных масс".

Собеседник агентства отметил, что на дороге также проведены работы по частичной укладке асфальта - из 15 км уже заасфальтировано 9 км. По словам Тедеева, изначально по проекту предусматривалось асфальтирование только пяти километров трассы из двадцати, но позже в проект были внесены изменения, и было принято решение из высвобожденных средств трассу заасфальтировать полностью.

"В этом году планируем завершить работы по укладке асфальта по всей трассе, и приступить к ее обустройству - устройству парапетов, знаков и дорожной разметки. Полностью сдать объект в эксплуатацию планируется к концу текущего года", - уточнил он.

Строительство автомобильной дороги Эрцо-Синагур началось в 2022 году в рамках российской инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию республики. Общая проектно-сметная стоимость дороги составляет более 650 млн рублей. Мероприятие предполагает реконструкцию дороги, соединяющую приграничную автодорогу Синагур-Карзман с автодорогой Гуфта-Квайса. Общая протяженность трассы составляет 20 км.