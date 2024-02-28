Кредитор китайского девелопера Country Garden подал иск о ликвидации застройщика

Решение связано с неуплатой долгов по кредите на сумму $204 млн

ГОНКОНГ, 28 февраля. /ТАСС/. Кредитор одного из крупнейших китайских девелоперов Country Garden - компания Ever Credit Limited - подал в суд Гонконга ходатайство о ликвидации застройщика за невыплату долгов по кредиту на сумму 1,6 млрд гонконгских долларов ($204 млн). Об этом говорится в заявлении Country Garden, опубликованном на сайте Гонконгской фондовой биржи.

"Компании [Country Garden] стало известно, что против нее было подано ходатайство о ликвидации от 27 февраля 2024 года компанией Ever Credit Limited в Высокий суд специального административного района Гонконг", - сказано в заявлении.

Первое слушание назначено на 17 мая. В заявлении Country Garden также отмечается, что "компания предпримет все необходимые действия для защиты своих законных прав".

Как пишет газета South China Morning Post, ходатайство было подано после того, как в октябре компания Country Garden допустила первый дефолт по долларовым облигациям.

По итогам торгов в среду на бирже Гонконга акции Country Garden упали на 12,5%.

Крах Evergrande

В конце января Высокий суд Гонконга постановил ликвидировать одну из крупнейших девелоперских компаний Китая - Evergrande - за долги перед кредиторами в размере около $300 млрд. Это решение последовало после того, как представители Evergrande не смогли достичь договоренности с кредиторами о реструктуризации долга.

Evergrande после нескольких лет бурного роста и активных заимствований в 2021 году объявила о дефолте по платежам в адрес кредиторов и субподрядчиков. Пытаясь избежать банкротства, компания начала распродавать активы.

17 июля 2023 года Evergrande с большим опозданием опубликовала два финансовых отчета - за 2021 и 2022 годы. Согласно последнему из этих документов, суммарный объем долговых обязательств девелопера к концу 2022 года снизился в годовом выражении на 5,5%, составив 2,437 трлн юаней (около $339,9 млрд). Крах Evergrande спровоцировал серьезный кризис на рынке недвижимости Китая: суммарный метраж запущенных в 2022 году новых проектов по итогам года сократился на 39,4% в годовом выражении, до 1,206 млрд кв. м.