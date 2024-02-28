Новак заявил о снижении товарооборота между РФ и Ираном до $4 млрд в 2023 году

Вице-премьер добавил, что видит потенциал роста товарооборота между странами

ТЕГЕРАН, 28 февраля. /ТАСС/. Торговый оборот между Россией и Ираном по итогам 2023 года снизился по сравнению с 2022 годом и составил порядка $4 млрд, сообщил в ходе пресс-конференции по итогам заседания в Тегеране межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству РФ и Ирана вице-премьер России Александр Новак.

"Из РФ общий объем экспорта составил $2,7 млрд, из Ирана - $1,3 млрд", - сказал он, добавив, что видит потенциал роста товарооборота между странами.

"Все барьеры преодолены, я думаю, что торговый оборот будет и дальше развиваться", - отметил Новак.