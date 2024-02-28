Валовой региональный продукт Самарской области вырос по итогам 2023 года на 5,3%

Объем инвестиций в основной капитал достиг рекордных 500 млрд рублей

ТАСС, 28 февраля. Валовой региональный продукт Самарской области превысил по итогам 2023 года 2,5 трлн рублей, что на 5,3% выше показателей 2022 года, сообщается на сайте правительства региона по итогам встречи губернатора области Дмитрия Азарова с руководителями промышленных предприятий региона.

"Анализ предварительных данных показал, что валовой региональный продукт 2023 года составит 105,3% - свыше 2,5 трлн рублей в абсолютных показателях. Индекс промышленного производства достигает 109%, в обрабатывающей отрасли 116%", - говорится в сообщении.

Глава региона отметил, что по итогам 2023 года существенно вырос объем инвестиций в основной капитал - до 500 млрд рублей. "Это абсолютно рекордный показатель для нашего региона, он значительно превышает показатель прошлого года и в разы - показатель 2018 года", - подчеркнул губернатор. Только в 2023 году в Самарской области ввели 31 новое производство и создали порядка 10 тыс. рабочих мест. Сократился также уровень безработицы: на сегодняшний день число открытых вакансий почти в шесть раз превышает количество соискателей.

В правительстве отметили, что в последние годы власти сфокусировали свои усилия на создание социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. Для развития региональной промышленности важным событием является завершение надвижки мостового перехода через Волгу в рамках строительства трассы Обход Тольятти, входящей в состав международного транспортного коридора в Западный Китай. "Есть уверенность, что в текущем году 100 км трассы и мостовой переход будут запущены в эксплуатацию, несмотря на все сложности, с которыми столкнулись строители", - подчеркнул губернатор.