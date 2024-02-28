Решетников: блокировка арбитража ВТО помогла США продвинуть неконкурентные товары

Прежде всего, речь идет об энергоносителях, считает глава Минэкономразвития

АБУ-ДАБИ, 28 февраля. /ТАСС/. За счет протекционистских мер, принимаемых США в условиях блокировки Апелляционного органа Всемирной торговой организации (ВТО), американцы получили доступ для своей менее конкурентоспособной продукции на европейские рынки, прежде всего речь идет об энергоносителях. Такое мнение журналистам выразил глава Минэкономразвития России Максим Решетников на полях проходящей в Абу-Даби 13-й министерской конференции ВТО.

"За эти пять лет, в течение которых не работает Апелляционный орган ВТО, расширилась практика использования различных односторонних мер, будь то под эгидой [соображений] национальной безопасности, будь то под эгидой "зеленой" повестки, энергетической повестки и так далее. Ну и, соответственно, различного рода механизмы наподобие ПКУМа (пограничный корректирующий углеродный механизм) и так далее, а их по большому счету оспорить нельзя. И это породило такую достаточно большую цепочку. То есть, заблокировав Апелляционный орган, по большому счету Соединенные Штаты получили доступ, используя повестку национальной безопасности и санкции, для своей торговой менее конкурентоспособной продукции на европейские рынки. В первую очередь, речь идет, конечно, об энергоносителях", - сказал Решетников.

Министр подчеркнул, что такая ситуация не только повысила стоимость энергоносителей на европейских рынках, это ударило по всей европейской экономике.

"Поэтому для европейцев вопросы типа ПКУМа и так далее - это единственный способ хоть как-то защитить внутренний рынок, который они начали проигрывать уже развивающимся странам. Потому что при такой стоимости базовых материалов, в том числе энергоносителей, это все становится неэффективно. Но и все развивающиеся страны оказались в конце всей этой "цепочки". Плюс на это наложились технологические ограничения. В результате развивающиеся страны и наименее развитые страны крайне озабочены всей этой ситуацией", - отметил глава Минэкономразвития РФ.