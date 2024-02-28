Предприятия Турции, ОАЭ и Китая приняли участие в отраслевой выставке на Кубани

В регионе состоялась выставка строительных материалов

КРАСНОДАР, 28 февраля. /ТАСС/. Предприятия из Белоруссии, Турции, Арабских Эмиратов и Китая приняли участие в крупнейшей выставке строительных материалов, оборудования и технологий "ЮгБилд", которая открылась в среду в выставочно-конгрессном комплексе "Экспоград Юг" в Краснодаре. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"На выставке свою продукцию представляют более 60 кубанских компаний, а также представители Беларуси, Турции, ОАЭ, Китая", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Вениамина Кондратьева, строительный комплекс края - один из крупнейших в стране. Новые микрорайоны строятся согласно комплексному развитию территорий. В жилых кварталах предусмотрено возведение школ, детских садов, поликлиник, а также развитие инженерной инфраструктуры. По данным краевой администрации, в 2024 году одновременно в крае строится более 150 объектов, по итогам 2023 года ввели 7,6 млн кв. м жилья.

"Архитектурный облик наших городов и станиц зависит от производителей стройматериалов и оборудования, застройщиков и подрядчиков, архитекторов и дизайнеров. На площадке выставки они имеют возможность обменяться опытом использования самых передовых технологий, заключают партнерские соглашения и договариваются о новых проектах", - отметил губернатор региона.

"ЮгБилд" - самая крупная отраслевая выставка на Юге России ежегодно собирает специалистов отечественных и зарубежных предприятий, работающих в строительной индустрии. Общая площадь экспозиции 17 тыс. кв. м. В 2024 году в ней участвуют почти 250 предприятий.