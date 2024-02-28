В Коми намерены вдвое увеличать количество котельных на биотопливе

Их число достигнет 126, уточнил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чибисов

СЫКТЫВКАР, 28 февраля. /ТАСС/. В Коми увеличат количество коммунальных котельных, работающих на биотопливе, в два раза к следующему отопительному сезону, сообщил зампред правительства региона - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства региона Андрей Чибисов на форуме "Биотопливо России".

"В отопительный период 2023-2024 годов мы увеличили потребление биотоплива на 10 тыс. тонн - с 70 до 80 тыс. тонн в сравнении с аналогичным предыдущим периодом. В этом отопительном сезоне у нас 63 котельных работают на биотопливе. Планируем, что к отопительному периоду 2024-2025 годов переведем на биотопливо уже 126 котельных, и потребление биотоплива составит суммарно 165 тыс. тонн. В том числе за счет федерального бюджета планируем перевести 25 котельных - 18 угольных и 7 мазутных. На перевод угольных выделено 1,103 млрд рублей, на перевод мазутных - 693 млн рублей", - сообщил Чибисов.

Он отметил, что сейчас оплачены авансы по контрактам, ведется проектирование, заказана большая часть оборудования, которое должно поступить в июне-июле. Речь идет о котельных в 9 муниципалитетах из 20 в Коми. Экономический эффект от экономии на топливе в них оценен в 3 млрд рублей на 15 лет, сообщил Чибисов.

На сегодня 25 предприятий в регионе производят биотопливо. В 2023 году объем выпуска вырос на 57%. Суммарные производственные мощности достигают 430 тыс. тонн пеллет и 72 тыс. тонн топливных брикетов в год, однако внутри республики потребляется лишь 25-50% этого объема: 100 тыс. тонн пеллетов и 30 тыс. тонн брикетов. "С учетом новых 25 котельных планируем, что в следующем году потребление пеллет вырастет до 150 тыс. тонн в год. Увеличится и потребление брикетов. Планируем заключение долгосрочных контрактов на 5-10 лет, чтобы подстраховаться от роста цен [на биотопливо]", - сказал Чибисов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить предложения о применении биотоплива для обогрева нового жилья, в том числе частных домов. Федеральным и региональным органам власти рекомендовано продумать модернизацию действующих котельных с переводом их с угля и мазута на биотопливо. Из федерального бюджета на эти цели было выделено 8 млрд рублей в виде специальных казначейских кредитов.

Нивелировать потери рынков

Как отметил глава Республики Коми Владимир Уйба, регион получил 1,8 млрд рублей специального казначейского кредита на перевод 25 котельных на биотопливо, "программа будет выполнена в срок, рисков нет".

По словам главы региона, лесопромышленники Северо-Западного федерального округа больше остальных пострадали от антироссийских санкций, 90% производимого в Коми битоплива отправлялось на экспорт. Этот рынок закрылся, но в республике "не потеряли ни одного предприятия и не закрыли ни одного рабочего места". Для стимулирования внутреннего потребления власти региона внесли в список дотируемых видов для населения, помимо дров и угля, еще и биотопливо (за счет субсидии цена составляет 2 700 рублей за тонну при рыночной цене в 6-7 тыс. рублей). С 2022 года в Коми поддерживают производителей биотоплива, субсидируют до половины стоимости оборудования.

Во время проведения форума прозвучали идеи об использовании не только пеллет и брикетов, но и щепы и коры. Как отметил директор компании "Промтех-инвест" Владислав Федькин, производители лишь приветствуют решения по переводу котельных на биотопливо. "Мы заинтересованы в том, чтобы в каждом районе иметь надежного потребителя на многие годы. Сейчас наблюдается перепроизводство пеллет в Коми, но ситуация на рынке может быстро поменяться, и мы можем столкнуться с вопросом, который уже имели - стоимость пеллет достаточно высокая, потребителям тяжело укладываться в экономическую модель. Пеллеты - это вид топлива для транспортировки на дальние расстояния. Если имеем потребителя на расстоянии в 200-300 км, то щепа имеет право на жизнь, такие отходы лесопиления есть везде", - сказал Федькин.

Как сообщил он ТАСС, сегодня в России есть все условия, чтобы создать потребителя биотоплива внутри страны и нивелировать последствия от потери западных рынков, перевести производство биотоплива из нерентабельного в рентабельное.

"Сегодня мы реализуем [биотопливо] практически за половину себестоимости, но это необходимость: нам надо утилизировать отходы. И вообще мы рассматриваем производство биотоплива не как дополнительную статью расходов, а как возможность наиболее дешевым способом утилизировать отходы от основного производства. Но в течение 3-5 лет мы можем получить рентабельное производство биотоплива, если программу по расширению его потребления и перевод котельных удастся мощно развернуть и в нашей республике, и по всей стране. Среди производителей оборудования [котлов] очень зря не уделяется внимание частному сектору - это десятки тысяч домохозяйств на территории России, стабильные потребители. В домах, которые мы строим из своих домокомплектов, мы сразу ставим пеллетные котлы. В сравнении с печным отоплением, с дровами и углем - это небо и земля", - подытожил Федькин.