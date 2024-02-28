Правительство РФ при необходимости может досрочно отменить запрет экспорта бензина

По словам вице-премьера Александра Новака, решение о запрете экспорта было связано в том числе с ситуацией вокруг Нижегородского НПЗ, где в начале месяца произошла аварийная ситуация и вышел из строя компрессор

ТЕГЕРАН, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ при необходимости может принять решение отменить запрет экспорта бензина до того, как истечет его шестимесячный срок действия. Об этом журналистам сказал вице-премьер РФ Александр Новак.

"В течение этого времени при необходимости может быть принято другое решение, если рынок будет переполнен, [запрет] может быть отменен. Поэтому нормативно принимается решение на шесть месяцев, в течение этого времени ситуация будет постоянно мониториться и примаются меры", - сказал Новак.

Вице-премьер напомнил, что запрет экспорта уже применялся и ранее, осенью 2023 года, тогда эта мера также вводилась на шесть месяцев, но была отменена досрочно после нормализации ситуации на рынке.

По его словам, решение о запрете экспорта было связано в том числе с ситуацией вокруг Нижегородского НПЗ, где в начале месяца произошла аварийная ситуация и вышел из строя компрессор. "Для того, чтобы компенсировать [выпадающие объемы], мы увеличили производство других нефтеперерабатывающих заводов. Это те меры, которые обеспечивали баланс производства, баланс спроса и обеспечение стабильной работы нашего рынка", - добавил он.

"Главная задача правительства Российской Федерации, чтобы рынок был сбалансирован, стабилен, чтобы на заправках цены росли не выше инфляции, а цены на бирже и в мелком опте позволяли нормально формировать экономику нефтеперерабатывающих заводов, оптового сегмента", - рассказал он.

Новак добавил, что правительство в постоянном режиме проводит вместе с Министерством энергетики, ФАС, российскими компаниями работу по обеспечению рынка нужным объемом топлива.

О запрете экспорта

Правительство РФ планирует ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%.

Решение о запрете экспорта нужно, чтобы компенсировать рост спроса в период летних отпусков и полевых работ, а также во время плановых ремонтов НПЗ. Ограничение не будет распространено на страны ЕАЭС, а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

Запрет на экспорт бензина действовал в прошлом году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива.