Новак прогнозирует добычу нефти в РФ в 2024 году на уровне 520-530 млн тонн

Вице-премьер также отметил ,что сейчас добыча в РФ составляет примерно 9,5 млн баррелей нефти в сутки, что соответствует соглашению ОПЕК+

ТЕГЕРАН, 28 февраля. /ТАСС/. Добыча нефти в России в 2024 году составит 520-530 млн тонн по сравнению с более 530 млн тонн в 2023 году, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак журналистам.

"Мне кажется, будет 520 или 530 [млн тонн] в этом году диапазон", - сказал он.

Новак также отметил ,что сейчас добыча в РФ составляет примерно 9,5 млн баррелей нефти в сутки, что соответствует соглашению ОПЕК+.

Ранее глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов озвучивал предварительный прогноз, по которому добыча нефти в России в 2024 году может составить около 523 млн тонн, добыча газа - 667 млрд куб. м.

Добыча нефти и газового конденсата в РФ в 2023 году сократилась по сравнению с 2023 годом на 0,8%, до 530,6 млн тонн, газа - на 5,5%, до 636,9 млрд куб. м, говорилось ранее в презентации Новака.