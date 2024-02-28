Новак заявил, что запрет экспорта дизельного топлива в настоящий момент не рассматривается

Вице-премьер России добавил, что дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением

ТЕГЕРАН, 28 февраля. /ТАСС/. Правительство РФ в настоящий момент не рассматривает возможность запрета экспорта дизельного топлива. Об этом журналистам сказал вице-премьер России Александр Новак.

"Не рассматривается", - сказал он.

"Дизеля производится в стране в два раза больше по сравнению с потреблением, здесь ситуация стабильная, график поставок сельхозпроизводителям, регионам - [осуществляется] по заявкам потребителей", - добавил он.

Правительство РФ планирует ввести с 1 марта 2024 года на полгода временный запрет экспорта бензина, чтобы нивелировать рост спроса в весенний и летний периоды. Еще одной мерой может стать увеличение норматива продаж дизеля на бирже до 16%.

Решение о запрете экспорта нужно, чтобы компенсировать рост спроса в период летних отпусков и полевых работ, а также во время плановых ремонтов НПЗ. Ограничение не будет распространено на страны ЕАЭС, а также Южную Осетию, Абхазию, Монголию и Узбекистан.

Запрет на экспорт бензина действовал в прошлом году с 21 сентября по 17 ноября для стабилизации ценовой ситуации на внутреннем рынке моторного топлива. Аналогичная мера действовала и для дизельного топлива.