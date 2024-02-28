Индексы Мосбиржи и РТС 28 февраля выросли на 0,56-1,6%

Курс юаня снизился до 12,60 рубля, доллар - до 91,15 рубля, евро - до 98,99 рубля

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду торговался в зоне положительных значений. По итогам дня индекс Мосбиржи вырос на 0,56%, до 3 227,05 пункта, долларовый индекс РТС - на 1,6%, до 1 114,87 пункта. Курс юаня снизился на 0,13%, до 12,60 рубля, доллар - на 0,9%, до 91,15 рубля, евро - на 1,01%, до 98,99 рубля.

Укрепление рубля и снижение цен на сырьевые товары сдерживали покупателей, сообщил инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин. Внешний фон был негативным. Заметно просели китайские индексы, в минусе начались торги в США. Вторая оценка квартального ВВП США (-3,2%) оказалась ниже первоначальной (+3,3%), добавил эксперт.

Рынок акций

Весомый вклад в динамику внесли тяжеловесные акции "Газпрома", прибавлявшие на корпоративных новостях. В лидерах роста к завершению сессии пребывали расписки "Эталона" (+9,78%), котировки ПИК (+5,43%), бумаги ЛСР (+4,56%), акции "Полиметалла" (+4,04%), расписки X5 Retail Group (+2,46%), обыкновенные акции "Ростелекома" (+1,26%). Обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка после роста в начале дня почти не изменили позиций.

"В секторе застройщиков в середине недели наблюдался спекулятивный оптимизм, в случае с ЛСР поддерживаемый в том числе надеждами на дивиденды. Котировки ЛСР, в частности, впервые с февраля 2017 года закрепились выше 1 000 руб. Интерес к "Ростелекому" сохранялся как к одной из привлекательных дивидендных историй", - пояснила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Сбербанк в среду представил финансовые результаты за 2023 год по МСФО, согласно которым чистая прибыль составила рекордные 1 508,6 млрд рублей, при этом глава кредитной организации Герман Греф заявил, что в текущем году ожидает еще более высокого показателя. В то же время Сбербанк подтвердил намерение выплатить 50% от чистой прибыли по МСФО в виде дивидендов, что несколько расстроило рынки. Обсудить вопрос дивидендов Сбербанк планирует в апреле.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали бумаги Qiwi (-3,87%), котировки "Новатэка" (-2,04%), акции "Распадской" (-1,93%), бумаги "М.Видео" (-1,87%), расписки Fix Price (-1,77%), бумаги "Алросы" (-1,54%).

"Расписки Qiwi продолжали падение из-за неопределенности, связанной с отзывом лицензии у "Киви банка". Fix Price сегодня опубликовал нейтральные финансовые и операционные результаты за IV квартал 2023 года. Чистая квартальная прибыль ретейлера составила 8,6 млрд рублей (консенсус компании 8,7 млрд рублей, наш прогноз 7,7 млрд рублей), при этом за весь 2023 год показатель вырос на 66,8%, до 35,7 млрд рублей. В I квартале Fix Price должна будет выплатить одобренные ранее дивиденды в размере 8,4 млрд рублей или 9,84 рублей на расписку", - добавила Кожухова.

"Алроса" же в среду представила нейтральные финансовые результаты за II полугодие и весь 2023 год. По итогам всего 2023 года выручка увеличилась на 8,8%, EBITDA - на 1,8% с рентабельностью 40,6% против 43,4% годом ранее, а чистая прибыль сократилась на 15,2%, до 85,182 млрд рублей.

"По нашим расчетам, финальный дивиденд "Алросы" за 2023 год составит 2,0 рубля на акцию (доходность 2,8%), а решение должно быть объявлено в апреле. В целом потенциальный дивиденд можно назвать привлекательным, особенно с учетом того, что в течение двух месяцев алмазная торговля была практически приостановлена. Фундаментально мы оптимистично смотрим на перспективы "Алросы" в 2024 году и ожидаем распродажу запасов на фоне возобновления закупок со стороны Индии, что окажет положительное влияние на свободный денежный поток", - добавила эксперт.

Прогноз на 29 февраля

Прогноз "БКС мир инвестиций" по индексу Мосбиржи на 29 февраля - 3150-3250 п., по паре доллар-рубль - 91-93 рубля. Завтра инвесторы обратят внимание на выступление президента РФ Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. Из корпоративных событий будут опубликованы производственные и финансовые отчеты "Полюс золота", решение совета директоров "Распадской" по дивидендам. В США будет опубликован индекс расходов на личное потребление в США.