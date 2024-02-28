Реконструкцию ТРЦ "Мега Теплый Стан" в Москве завершат в 2024 году

Благодаря реконструкции в здании появятся новые магазины, кафе и рестораны, развлекательные, образовательные и общественные пространства

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Работы по реконструкции торгово-развлекательного центра "Мега Теплый Стан" на территории Сосенского поселения вблизи МКАД планируется завершить в этом году. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В рамках реконструкции площадь торгово-развлекательного центра увеличится на 60 тыс. кв. м. Благодаря этому в здании появятся новые магазины, кафе и рестораны, развлекательные, образовательные и общественные пространства. Комплекс станет настоящей точкой притяжения, причем не только для жителей новой Москвы, но и соседних округов", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он отметил, что над существующей автомобильной парковкой строители соорудили второй ярус с прямым выходом к большому зеленому массиву. "На нем разместится десяток новых ресторанов и кафе. На площадях обновленного центра также появятся детские площадки, школа дизайна и территория для выставок. В итоге в комплексе будет создано около 1 тыс. дополнительных рабочих мест", - добавил заммэра.

В России существуют 14 торговых центров "Мега". В сентябре 2023 у Ingka Centres их купил Газпромбанк. Оценочная стоимость активов, по данным газеты "КоммерсантЪ", составляла порядка $2,85 млрд.

Однако в столичной мэрии подчеркивают, что "работы по реконструкции, которые планируется завершить до конца года, проводит владелец здания - компания Ingka Centres в России.

Бизнес в Новой Москве

Как подчеркнул глава Департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, инвесторы активно вкладывают средства в создание на территории Троицкого и Новомосковского административных округов как предприятий малого бизнеса, так и крупных технопарков, индустриальных, складских и торговых комплексов.

"В ТиНАО функционируют более 200 крупных, средних и малых промышленных предприятий. Объем привлеченных инвестиций в строительство на территории округов промышленных объектов, недвижимости, размещение объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, торговых и развлекательных комплексов недавно преодолел отметку в 3,7 трлн рублей", - добавил Жидкин.

Глава департамента пояснил, что благодаря такой работе на территории новых округов с момента присоединения их к столице в 2012 году количество рабочих мест увеличилось в три раза. Сейчас оно составляет более 290 тыс. "А к 2035 году, по прогнозам аналитиков, это число достигнет миллиона. Только с начала 2023 года ТиНАО получили более 12 тыс. новых мест приложения труда", - заключил Жидкин.