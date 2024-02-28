В Минэнерго отметили интерес компании из РФ к проектам по ТЭС в Шри-Ланке

Замглавы ведомства Сергей Мочальников сообщил, что объем экспорта российского угля в страну за 2023 год в два раза превысил показатели 2022 года

МОСКВА, 28 февраля. /ТАСС/. Российские компании проявляют интерес к проектам по строительству и модернизации ТЭС в Шри-Ланке. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Минэнерго РФ по итогам рабочей встречи замглавы ведомства Сергея Мочальникова с послом Шри-Ланки в РФ Джанитой Лиянаге.

На встрече стороны обсудили вопросы двухстороннего взаимодействия по линии ТЭК. Мочальников подчеркнул, что российско-ланкийское энергетическое сотрудничество имеет потенциал для расширения. "Объем экспорта российского угля в Шри-Ланку за 2023 год в два раза превысил показатели 2022 года. Мы открыты к предложениям, включая увеличение объемов поставок", - сказал он.

В свою очередь ланкийская сторона также заинтересована в российском опыте в атомной отрасли и возобновляемым источникам энергии, в частности, солнечной, говорится в сообщении.

По итогам встречи Сергей Мочальников пригласил ланкийскую сторону посетить Российскую энергетическую неделю, которая пройдет в Москве с 26 по 28 сентября 2024 года.